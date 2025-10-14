به گفته فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان، فردی که با ایجاد درگیری و اخلال در آرامش عمومی در نسیم‌شهر، باعث ناآرامی شده بود، بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا سیما، سرهنگ عسکری نیا از دستگیری فردی خبر داد که با ایجاد درگیری و اخلال در آرامش عمومی، باعث ناآرامی در نسیم‌شهر شده بود.

رئیس پلیس شهرستان بهارستان گفت: مأموران پلیس پس از شناسایی متهم، او را در عملیاتی غافلگیرانه در یکی از محلات بهارستان بازداشت کردند.

به گفته سرهنگ عسکری‌نیا، امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و با اخلالگران نظم عمومی برخورد قاطع می‌شود.

متهم در بازجویی‌ها به درگیری اعتراف کرده و پرونده‌اش برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.