به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، لیگ برتر فوتبال ساحلی جوانان کشور از فردا بیست و سوم مهر ماه به میزبانی استان بوشهر برگزار می‌شود که تیم فوتبال آبی پوشان ماهشهر به عنوان نماینده استان خوزستان در گروه ششم این رقابت‌ها قرار دارد.

نماینده استان در این رقابت‌ها در گروه ششم با تیم‌های پارس جنوبی بوشهر، حیات داود گناوه و شهرداری دشتی پارسیان همگروه است. مهدی حساکره مدیر عامل باشگاه آبی‌پوشان ضمن ابراز رضایت از وضعیت بدنی و هماهنگی بازیکنان گفت: تیم در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد و با انگیزه بالا آماده حضور در رقابت‌های پیش‌روست.