به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در شبکه اجتماعی به درخواست ترامپ برای گفت‌و‌گو با ایران در اجلاس شرم‌الشیخ واکنش نشان داد و نوشت: «شرم الشیخ صحنه بازسازی چهره خون آلود آمریکاست؛ همان بازیگری که دیروز کنار ماشین کشتار ایستاد و امروز با نقاب صلح ظاهر شده است. این تئاتر دیپلماسی تغییری در معادلات میدانی منطقه ایجاد نکرده و نه می‌تواند افکار عمومی جهان را فریب دهد.»