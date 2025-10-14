پخش زنده
در مراسمی، امام جمعه جدید شهر آغاجاری معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که جمعی از مسئولان، روحانیون و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به جایگاه مهم نماز جمعه گفت: یکی از کانونهای مهم و اساسی که به فرمان حضرت امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت، نماز جمعه است.
در این مراسم با تقدیر از تلاشهای حجت الاسلام سید احمد حسینی، امام جمعه پیشین، حجت الاسلام سید عبدالحمید حسینی به عنوان امام جمعه جدید آغاجاری منصوب شد.