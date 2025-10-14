تیم فوتبال بانوان خاتون بم در در دیداری معوقه از هفته نخست لیگ برتر بانوان با ۶ گل مقابل آوا تهران به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان، در دیدار معوقه از هفته‌های ابتدایی لیگ برتر فوتبال زنان تیم خاتون بم عصر امروز در ورزشگاه کارگران موفق شد با نمایشی پرقدرت تیم آوا تهران را با نتیجه پرگل ۶ بر صفر شکست دهد.

خاتونی‌ها در این بازی ستاره خود نگین زندی را به علت مصدومیت رباط صلیبی در اختیار نداشتند.

خاتون بم با کسب این پیروزی با اقتدار کامل و ۱۵ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر فوتبال بانوان ایستاد.