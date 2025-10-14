در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی ، تیم هدف سمنان با پیروزی مقابل مهمان خود پارس جنوبی بوشهر ، این تیم را از باقی ماندن در کوس قهرمانی ناکام گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی ، عصر امروز تیم های هدف سمنان و پارس جنوبی بوشهر در زمین ساحلی سیمرغ سمنان به مصاف هم رفتند که این بازی در وقت های قانونی به تساوی چهار - چهار کشید .

در ضربات پنالتی تیم هدف سمنان پنج بر چهار از سد مهمان خود گذشت و پیروز شد .

با کسب این نتیجه تیم پارس جنوبی بوشهر از حضور در کورس قهرمانی جا ماند و هدف سمنان در جایگاه هفتم جدول رده بندی قرار گرفت .