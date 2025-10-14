پخش زنده
عملیات آسفالتسازی معابر و جادههای روستایی در چند نقطه از بخش مرکزی این شهرستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، با توجه به روستانشین بودن بخش عمدهای از جمعیت شهرستان سروآباد، توسعه زیرساختها در مناطق روستایی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
محمد کیوان، بخشدار مرکزی شهرستان سروآباد، با اعلام این خبر گفت:پروژههای آسفالتسازی با هدف تسهیل رفتوآمد اهالی، بهبود دسترسیها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان آغاز شدهاند و شامل بهسازی مسیرهای اصلی و فرعی در روستاهای هدفگذاریشده هستند.
او با تأکید بر نقش زیرساختهای ارتباطی در توسعه پایدار روستاها افزود:اجرای این طرحها نتیجه همکاری میان بخشداری مرکزی، دهیاریها، بنیاد مسکن، اداره راهداری و فرمانداری شهرستان است و این هماهنگی نقشی کلیدی در پیشبرد پروژهها دارد.
کیوان خاطرنشان کرد:اقدامات انجامشده در راستای تحقق عدالت عمرانی و توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار صورت گرفته است و در آینده نزدیک، روستاهای بیشتری تحت پوشش این خدمات قرار خواهند گرفت.