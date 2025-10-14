به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده قاچاق هزار و ۲۰۰ ثوب انواع پوشاک خارجی به ارزش یک میلیارد و ۸۴۶ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط البسه کشف شده متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته وی ماموران مرزبانی شهرستان خوی محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودروی سوار سمند کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.