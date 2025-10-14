به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اندیمشک گفت: در این نمایشگاه که در حسینیه عاشقان ثارالله برپا شده بیش از سه هزار جلد کتاب در زمینه‌های ادبیات، تاریخ، سیاست، فلسفه، رمان، روان شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، آشپزی، کودک و نوجوان و محصولات فرهنگی عرضه شده است.

بهداروندی افزود: این نمایشگاه با ۵۰ درصد تخفیف تا ۱۲ آبان ازساعت ۹صبح تا ۹شب آماده بازدید و پذیرای علاقمندان می‌باشد.