به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده شرکت نصب و راه اندازی آسانسور برای تقلب در ارائه خدمات نصب آسانسور به میزان ۷۲۰ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۷۲۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر میزان تخلف محکوم کرد.

به گفته وی بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از شرکت نصب و راه اندازی آسانسور کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.