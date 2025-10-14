به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، دیدار تیم‌های سنگ آهن بافق و مس کرمان در هفته سوم مسابقات لیگ برتر هندبال مردان ایران در سالن ورزشی امام علی آهنشهر بافق برگزار شد وتیم مس کرمان در این رقابت توانست با نتیجه ۳۱ بر ۲۳ تیم هندبال سنگ آهن بافق را شکست دهد.

نتایج کامل دیدار‌های هفته سوم لیگ سی و هشتم به این شرح است:

سنگ آهن بافق یزد ۲۳ - صنعت مس کرمان ۳۱

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان ۲۷ - سپاهان نوین ۱۸

پرواز هوانیروز ۲۱ - فرازبام خائیز دهدشت ۲۲

نیروی زمینی سبزوار ۲۵ - سایپا تهران ۳۴

نفت و گاز گچساران ۲۴ - استقلال کازرون ۳۴

با کسب این نتایج فولاد مبارکه سپاهان، صنعت مس کرمان و سایپا تهران با ۶ امتیاز و به دلیل اختلاف گل در رده‌های اول تا سوم رده‌بندی قرار گرفتند.

استقلال کازرون، فرازبام خائیز دهدشت، پرواز هوانیروز، سپاهان نوین و نیروی زمینی سبزوار با ۲ امتیاز در رده‌های چهارم تا هشتم ایستادند. هپکو اراک، سنگ‌آهن بافق و نفت و گاز گچساران نیز بدون امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.

هفته چهارم لیگ سی و هشتم ۲۹ مهر برگزار می‌شود.