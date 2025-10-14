راه ارتباطی محله سراب به باقرصدر که این روز‌ها تردد روزمره مردم را با مشکل مواجه کرده با وعده‌های شهرداری برای اصلاح و ساماندهی، روزنه امیدی در دل اهالی گشوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ طرح تعریض راه ارتباطی محله سراب به باقرصدر حدود دو ماه پیش آغاز شد؛ اما پس از مدت کوتاهی از شروع انجام طرح، متوقف شد و در پی آن راه ارتباطی مردم نیز مسدود شد.

ذبیح اله دوستی، شهردار آبدانان می‌گوید: سه میلیارد تومان اعتبار برای تعریض این محور در نظر گرفته شده که با مشکل معارض مواجه است.