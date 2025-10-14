به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان، هادی حق‌شناس استاندار گیلان به همراه الکسی اورچوک معاون نخست‌وزیر فدراسیون روسیه و شاهین مصطفی‌یِف معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، از پروژه راه‌آهن رشت – آستارا بازدید کردند.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان با اشاره به اهمیت پروژه راه‌آهن رشت – آستارا در تکمیل کریدور بین‌المللی شمال – جنوب، بر تسریع در اجرای بخش‌های باقیمانده و توسعه همکاری‌های سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان در حوزه حمل‌ونقل ریلی تأکید کرد.

پروژه راه‌آهن رشت – آستارا به طول ۱۶۲ کیلومتر، یکی از طرح‌های کلیدی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور و اتصال شبکه ریلی ایران به خطوط بین‌المللی شمال اروپا و آسیای مرکزی محسوب می‌شود.

