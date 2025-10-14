پخش زنده
امروز: -
مدیرکل فرودگاههای استان یزد: بیش از ١٩٧ هزار مسافر در ۶ ماهه اول سال جاری از فرودگاه بین المللی یزد اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مرتضی حمیدپور اظهار داشت: در شش ماه اول سال جاری ١٩٧ هزار و ١١٩ مسافر توسط ٢ هزار و ٢۶٨ سورتی پرواز ورودی و خروجی جابجا شدند.
وی افزود: ١٣ هزار و ۴۴۶ نفر در مسیرهای خارجی از فرودگاه بین المللی یزد اعزام و پذیرش شدهاند.
مدیرکل فرودگاههای یزد ادامه داد: ارسال و پذیرش بار و پست از فرودگاه بین المللی یزد در این مدت ۶ ماهه به میزان یک میلیون ٣٩۴ هزار و ١۶٠ کیلوگرم بود.