مدیر کل بازرسی استان لرستان از بیمارستان عشایر خرم آباد و اداره جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد به صورت سر زده بازدید کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در جریان بازدید مدیر کل بازرسی استان از بیمارستان عشایر خرم آباد، عملکرد بخشهای ویژه بیمارستان مورد ارزیابی قرار گرفت و روند ارائه خدمات سلامت به بیماران نیز بهدقت بررسی شد.
همچنین با حضور حمزه رضایی به شکایات و گزارشهای مردمی و مراجعین اداره جهاد شهرستان خرم آباد رسیدگی شد و اقدامات لازم جهت پیگیری آنها هم در دستور کار این مدیریت قرار گرفت.
رضایی هدف از انجام این بازرسیها را اصلاح فرآیندها و ارتقاء کیفیت خدمات عنوان کرد و افزود: پاسخگویی شفاف و رعایت حقوق شهروندی از جمله وظایف اصلی دستگاههای اجرایی استان است.