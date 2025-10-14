به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،دومین دوره مراسم نشان کاوه روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ساعت ۱۷ در سالن همایش‌های هتل پردیسان مشهد برگزار می‌شود و در این مراسم نشان شهید کاوه به بهترین‌های ورزش استان در ۸ بخش اعطا خواهد شد.

نامزد‌های بهترین داور سال ۱۴۰۳، «حسام امامی» کشتی، «حسین توانا» فوتسال، «نرگس طبسی» دو و میدانی، «مریم کوثری» تکواندو و «مرتضی منصوریان» فوتبال هستند.

نامزد‌های بهترین مربی مرد سال ۱۴۰۳ نیز «حمید باوفا» رشته کشتی، «محسن سخن‌سنج» فوتبال، «هادی رضایی» والیبال نشسته، «حمید شاندیزی» فوتسال و «عباس شریف» فوتبال و نامزد‌های بهترین مربی زن سال ۱۴۰۳ «بهناز احمدنیا» مربی تیم ملی سپک‌تاکرا، «سمانه افخم» مربی تیم ملی کبدی بانوان ایران، «لیلا اقبال» مربی تیم ملی بدمینتون بانوان ایران، «فاطمه شریف» سرمربی تیم فوتسال سایپا و «زهرا هاشمی» مربی تیم ملی استعدادیابی تیراندازی کشور اعلام شده اند.

نامزد‌های بهترین ورزشکار مرد سال ۱۴۰۳ نیز «احمد جوان» مقام سوم مسابقات کشتی آسیایی اردن، «علی حبیبی‌نژاد» مدال طلای تورنمنت بوکس قزاقستان، «مجتبی حیدرپور» قهرمانی با تیم سپاهان در لیگ برتر هندبال کشور، «علی سلحشور» مدال طلای جودو بازی‌های آسیایی ناشنوایان و «مصطفی طغانی» کسب بازوبند پهلوانی کشتی کشور هستند.

نامزد‌های بهترین ورزشکار زن سال ۱۴۰۳ «حمیده اسماعیل‌نژاد» مدال نقره و برنز مسابقات جهانی دوومیدانی امارات، «مهناز حسن‌زاده» راهیابی به المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ رشته کاراته، «فاطمه حسینی» خانم گل لیگ برتر فوتسال بانوان ایران، «ریحانه کریمی» مدال برنز وزنه‌برداری جوانان آسیا و «زینب گلشنی» مقام نخست مسابقات آسیایی شطرنج ناشنوایان اعلام شده اند.

نامزد‌های پدیده آقایان سال ۱۴۰۳، «متین چمی‌پا» کسب مدال طلای مسابقات آسیایی بوکس، «امیرعلی رحمانی» به مدال نقره مسابقات ژیمناستیک قهرمانی آسیا، «امیررضا علیپور» مقام سوم مسابقات جهانی کشتی و «سینا ولی‌زاده» عنوان سوم تور جهانی ناین‌بال هستند.

نامزد‌های پدیده بانوان سال ۱۴۰۳، «اسما حسن‌پور» نایب قهرمان مسابقات آسیایی شطرنج، «نگار حسینی» کسب مدال طلای بین المللی والیبال، «فرزانه دل‌آرامی» مقام سوم مسابقات بوچیای قهرمانی کشور و «عسل قاجاریان» قهرمانی در مسابقات کافا با تیم ملی زیر ۱۸ سال اعلام شده اند

نامزد‌های بهترین باشگاه ورزش سال ۱۴۰۳، «عالی‌حرفه‌ای بابک» در رشته فوتبال، «صدر» در رشته شمشیربازی، «شهید فخار» در رشته بدمینتون، «شهید هاشمی‌نژاد» رشته واترپلو و «آکادمی خداداد عزیزی» رشته فوتبال هستند.