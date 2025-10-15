پخش زنده
بازرس کل استان زنجان، امروز با سرزده از بخشهای مختلف بیمارستان ولیعصر (عج) بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سجاد دهدهجانی، بازرس کل استان، امروز به صورت سرزده از بخشهای مختلف بیمارستان ولیعصر (عج) بازدید و روند ارائه خدمات درمانی به بیماران را مورد پایش و ارزیابی قرار دادند.
این بازرسی در راستای وظایف نظارتی بازرسی کل استان و به منظور اطمینان از رعایت کامل استانداردهای بهداشتی، کیفیت ارائه خدمات درمانی، و حسن جریان امور اداری و مالی در مراکز درمانی تابعه استان صورت پذیرفت.
دهدهجانی پس از بازدید دقیق از واحدهای مختلف بیمارستان، از جمله اورژانس، بخشهای بستری، و کلینیکهای تخصصی، وضعیت کلی زیرساختها و تجهیزات موجود را بررسی کردند.
بازرس کل استان در این بازدید بر اهمیت حفظ آمادگی کامل بیمارستان در مقابله با حوادث غیرمترقبه و همچنین لزوم ارتقاء مستمر کیفیت خدماترسانی به مردم استان تأکید کرد.
دده جانی بر لزوم تسریع در فرآیندهای اداری مربوط به پذیرش و ترخیص بیماران تأکید کرد و دستوراتی را جهت رفع موانع احتمالی در مسیر دسترسی شهروندان به خدمات درمانی تخصصی صادر کرد.