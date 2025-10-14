پخش زنده
برای نخستین بار جشنواره استانی بازی و اسباببازی با هدف نهادینهسازی فرهنگ بازی و رشد خلاقیت کودکان در آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نشست خبری اولین جشنواره استانی بازی و اسباببازی به همراه رونمایی از پوستر این رویداد فرهنگی ـ تربیتی، با حضور جمعی از مسئولان، فعالان فرهنگی و اصحاب رسانه در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری ارومیه برگزار شد.
آبسوران، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی در این نشست با بیان هدف برگزاری جشنواره، تاکید کرد که هدف اصلی تعمیق فرهنگ بازی به عنوان یکی از ارکان مهم رشد همهجانبه کودکان و آگاهیبخشی به خانوادهها درباره نقش حیاتی بازی در پرورش تفکر، خلاقیت و مهارتهای اجتماعی است.
وی خاطرنشان کرد که این جشنواره که پیشتر در پایتخت برگزار میشد، برای نخستین بار بهمنظور توزیع عادلانه فرصتهای فرهنگی و آموزشی، در سطح استان آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.
آبسوران افزود: رویکرد اصلی جشنواره فرهنگسازی و ترغیب نهادهای مردمی به مشارکت داوطلبانه و خودجوش است و تاکید کرد کودکان امروز نیازمند فعالیتهایی هستند که ذهن و احساس آنان را به حرکت درآورد و خلاقیت را در وجودشان بیدار کند.
وی همچنین از بهرهمندی از ظرفیتهای آموزش و پرورش برای تحقق اهداف فرهنگی و تربیتی جشنواره خبر داد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی گفت: از جمله بخشهای این جشنواره میتوان به ساخت عروسکهای کاغذی، برپایی موزه عروسکها، بازیهای رومیزی، نمایشگاه کتاب، خانه هنر، خانه سفال و نمایش آثار صنایعدستی نوجوانان اشاره کرد. همچنین نشستهای آموزشی ویژه والدین، اجرای زنده قصهگویی، نمایش عروسکی، پخش فیلم و برنامههای شاد و آموزشی در بخش استیج برگزار میشود تا خانوادهها از محتوای فرهنگی و تربیتی بهرهمند شوند.
آبسوران هدف غایی این جشنواره را ایجاد فضایی شاد، پویا و آموزنده برای کودکان، نوجوانان و خانوادهها معرفی کرد که در آن بازی به عنوان زبان مشترک رشد، تربیت و آموزش شناخته شود.
وی همچنین به برپایی غرفه توانمندیهای دانشآموزان، به ویژه در حوزه آموزش استثنایی و اجرای آیین افتتاحیه همراه با جشن «شهر دوستدار کودک» اشاره کرد و تأکید نمود که با همافزایی نهادهای فرهنگی و آموزشی میتوان گامی مؤثر در نهادینهسازی فرهنگ بازی و نشاط تربیتی برداشت.
رحیم خویی، رئیس اداره روابط عمومی آموزش و پرورش استان، نیز در این نشست از همکاری سازنده میان آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری قدردانی کرد و گفت که این ارتباط، بستر شکوفایی استعدادهای درخشان و ارتقای سرمایههای اجتماعی را فراهم میکند.
وی افزود: جشنواره بازی و اسباببازی میتواند پلی میان آموزش رسمی و یادگیری غیررسمی ایجاد کند و کودکان را به تجربههای خلاقانه، شاد و معنادار سوق دهد.
شایان ذکر است، این جشنواره از ۲۸ مهر تا ۲ آبان از ساعت ۱۶ تا ۲۲ پذیرای علاقهمندان خواهد بود.