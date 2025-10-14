جانباز ۷۰ درصد، سردار محمد رضا پور مهدی در دزفول به کاروان شهدا پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: سردار محمد رضا پور مهدی پس از سال‌ها تحمل جراحات ناشی از دوران جنگ تحمیلی و فراق یاران شهیدش، به کاروان شهدا پیوست.

سید رضا حسینی افزود: این جانباز سرفراز در طول دفاع مقدس چندین بار از جمله عملیات فتح المبین، بیت المقدس و والفجر یک مجروح و به درجه جانبازی نائل شد.

وی ادامه داد: مراسم تشییع و خاکسپاری سردار شهید پور مهدی، روز پنج شنبه بیست و چهارم مهر ماه ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح از حرم مطهر امامزاده سبزقبا به سمت گلزار شهدای بهشت علی دزفول و با حضور قشر‌های مختلف مردم قدرشناس برگزار می‌شود.