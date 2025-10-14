در سی و هشتمین دوره مسابقات لیگ هندبال مردان کشور تیم فرازبام کهگیلویه به نخستین پیروزی خود دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در سومین هفته لیگ برتر هندبال تیم فرازبام خائیز دهدشت مهمان تیم پرواز هوا نیروز در تهران بود.

در آخرین دیدار هفته سوم که به میزبانی تالار هندبال تهران و به قضاوت کوبل قیصریان برگزار شد، فرازبام خائیز دهدشت در یک بازی جذاب و نزدیک، موفق شد پرواز هوا نیروز را شکست دهد تا نخستین پیروزی خود را ثبت کند.

در این دیدار تیم فرازبام خاییز میزبان خود با نتیجه ۲۲ به ۲۱ شکست دهد و با این پیروزی به رده هفتم جدول صعود کرد.