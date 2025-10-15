پخش زنده
فرمانده انتظامی تالش از کشف ۳ تن و ۳۰ کیلوگرم توتون قاچاق در بازرسی از یک دستگاه کامیون توسط ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: ماموران انتظامی این شهرستان به منظور مقابله با قاچاق، حین گشتزنی به یک دستگاه کامیون که در حال تردد در سطح شهر بود، مشکوک شده و برای بررسی آن را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان تالش از کشف ۳ تن و ۳۰ کیلوگرم توتون قاچاق در بازرسی از این خودرو خبر داد و افزود: متهم ۵۱ ساله برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
سرهنگ عباس حقیقی نیا اشاره به اینکه کارشناسان ارزش توتونهای کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: شهروندان میتوانند در صورت برخورد با موارد مشابه، مراتب را سریعاً به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.