پخش زنده
امروز: -
دیدار دوستانه تیمهای ملی فوتبال ایران و تانزانیا با برتری ۲ - صفر کشورمان به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال ایران در دیداری دوستانه در ورزشگاه الراشد امارات امروز سه شنبه ۲۲ مهرماه به مصاف تیم ملی تانزانیا رفت و در پایان با نتیجه ۲ بر صفر برابر رقیب به پیروزی رسید.
در این دیدار کسری طاهری بازیکن جوان ایران با مصدومیت مواجه شد و در دقیقه ۳۸ از زمین بازی بیرون رفت.
ترکیب تیم ملی ایران:
پیام نیازمند، دانیال اسماعیلیفر، محمد امین حزباوی (علی نعمتی ۵۵)، شجاع خلیلزاده، میلاد محمدی، سعید عزتاللهی، سامان قدوس (علی علیپور ۶۶)، محمد محبی (علیرضا جهانبخش ۴۵)، امیرحسین حسینزاده (محمد قربانی ۶۶)، مهدی هاشمنژاد (اللهیار صیادمنش ۶۶) و کسری طاهری (محمدجواد حسیننژاد ۴۰).
ترکیب تیم ملی تانزانیا:
یعقوب سلیمان، پاسکال مسیندو، اسرائل موندا، باکاری موامنیهتو، ابراهیم عبدالله، یحیی زاید، نواتوس دیسماس، چارلزام مومبا، فیصل سالم، پاول پتر، تربین الاریخیا
کارت زرد:
محمد محبی دقیقه ۴۲ از ایران
میروشی دقیقه ۵۶ از تانزانیا
لحظات حساس:
دقیقه ۳- محمد محبی با فرار خوب خود در موقعیت گلزنی قرار گرفت، اما توپ او به مدافع مستقیمش برخورد کرد و راه به جایی نبرد.
دقیقه ۹- فیصل سالم به راحتی پشت سر شجاع خلیل زاده صاحب توپ شد و در موقعیت تک به تک قرار گرفت، اما پیام نیازمند با دفع خود اجازه نداد گل اول بازی به ثمر برسد.
دقیقه ۱۵- محمد محبی با تیزهوشی از تکل مدافع تانزانیا نهایت استفاده را برد و در گوشه محوطه جریمه توانست داور را مجاب کند برای ایران پنالتی بگیرد و در دقیقه ۱۷ امیرحسین حسین زاده پشت ضربه پنالتی قرار گرفت. او به راحتی توپ را به گوشه دروازه تانزانیا فرستاد و بر خلاف جهت حرکت دروازه بان، آن را به گل اول تبدیل کرد.
دقیقه ۲۳- محمدمحبی بعد از حرکت در عرض، شوتزنی کرد، اما توپ او دفع شد و به عزت اللهی رسید. شوت عزت اللهی هم بعد از برخورد به بازیکن حریف به بیرون رفت.
دقیقه ۲۶ محمد محبی که روی گل اول پنالتی گرفته بود. در دقیقه ۲۶ بعد از دریافت پاس کسری طاهری، توپ را کنترل کرد و به سمت دروازه شلیک کرد که بعد از برخورد به مدافع تانزانیا به گل دوم ایران تبدیل شد.
دقیقه ۳۵- برخورد کسری طاهری با مدافعان تانزانیا درون محوطه جریمه حریف، به سود تانزانیا خطا گرفته شد.
دقیقه ۱+۴۵- پاسکاری خوب حسین نژاد و حسین زاده منجر به خلق موقعیت شد، اما شوت آخر حسین نژاد دقت لازم را نداشت و با برخورد به مدافعان برگشت داده شد.