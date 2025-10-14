به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زونگ پی وو، سفیر چین در ایران، با اشاره به اهمیت پیوندهای فرهنگی و تاریخی میان ایران و چین اظهار کرد: تبادلات فرهنگی نه تنها بستر مستحکمی برای تقویت روابط میان دو ملت است، بلکه نقشی کلیدی در بازگشت و افزایش شمار گردشگران چینی به ایران ایفا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه «مردم چین احترام و شناختی عمیق از تمدن، تاریخ و فرهنگ ایران دارند»، افزود: ایران با میراثی غنی از تاریخ، هنر، معماری و سبک زندگی منحصربه‌فرد، مقصدی جذاب برای گردشگران چینی است. ما در سفارت جمهوری خلق چین در ایران همکاری نزدیکی با نهادهای فرهنگی و گردشگری ایران داریم و این همکاری در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

سفیر چین در پاسخ به پرسشی درباره تسهیل سفر شهروندان چینی به ایران تصریح کرد: سفارت چین ایران را به عنوان مقصدی جذاب و امن به شهروندان خود معرفی می‌کند. ایرانیان مردمی مهمان‌نواز و فرهنگی دارند و این ویژگی‌ها موجب شده است تا ایران در میان مقاصد محبوب گردشگران چینی قرار گیرد.

زونگ پی وو از رایزنی با شرکت‌های هواپیمایی دو کشور برای برقراری پروازهای مستقیم میان ایران و چین خبر داد و گفت: در حال بررسی و هماهنگی با شرکت‌های هواپیمایی هستیم تا پروازهای مستقیم بین شهرهای ایران و چین برقرار شود. این اقدام می‌تواند نقش بسزایی در گسترش تعاملات اقتصادی، فرهنگی و گردشگری میان دو ملت ایفا کند.

او با اشاره به تلاش‌های شخصی خود برای معرفی ایران به گردشگران چینی افزود: در سفرهایی که به استان‌های مختلف ایران دارم، مقالاتی به زبان‌های چینی و فارسی منتشر می‌کنم تا زیبایی‌ها و ظرفیت‌های گردشگری ایران بیش از پیش برای مردم چین شناخته شود.

سفیر جمهوری خلق چین در ایران با ابراز امیدواری درباره آینده روابط گردشگری دو کشور گفت: با توجه به روابط دوستانه و رو به گسترش ایران و چین، پیش‌بینی می‌کنم در آینده‌ای نزدیک شاهد افزایش قابل‌توجه شمار گردشگران چینی در ایران باشیم.