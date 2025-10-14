به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرهنگ مقدم گفت: در راستای مبارزه بی امان با پدیده شوم قاچاق سوخت وکالا و تشدید کنترل خودرو‌های حامل انواع سوخت، ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی با انجام گشت زنی‌های هدفمند در محور‌های مواصلاتی استان، در اتوبان زنجان – قزوین به یکدستگاه کامیونت مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی قضایی و صدور مجوز‌های لازم، خودروی مذکور مورد بازرسی قرار گرفت که مقدار ۴ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع، از نوع گازوئیل به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد.

سرهنگ مقدم با تاکید بر برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت و سود جویان اقتصادی از مردم خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم صورت گیرد.