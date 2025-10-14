پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد: مجوز تخصیص آرد برای مراکز پرمصرف مانند دانشگاهها و پادگانها صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا علمدار یزدی در نشست تنظیم بازار و جلسه کارگروه آرد و نان استان در خصوص تخصیص آرد مجزا برای مراکز پرمصرف مانند دانشگاهها و پادگان گفت: مجوزی به آنها داده شد تا دغدغه تامین آرد نداشته باشند.
وی با تاکید بر ساماندهی خشکی پزیها تصریح کرد: مباحث بهداشتی و نظاممند شدن سهمیه آرد آنها مورد بحث قرار گرفت تا نانی که عرضه میشود از لحاظ بهداشتی و کیفیت مورد تایید باشد.
معاون استاندار درباره کمکهای فنی و اعتباری به نانواییهای پدافندی افزود: در این خصوص تدابیر لازم برای به حداقل رسیدن مشکلات در زمانهای بحران اندیشیده شد.