به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا علمدار یزدی در نشست تنظیم بازار و جلسه کارگروه آرد و نان استان در خصوص تخصیص آرد مجزا برای مراکز پرمصرف مانند دانشگاه‌ها و پادگان گفت: مجوزی به آنها داده شد تا دغدغه تامین آرد نداشته باشند.

وی با تاکید بر ساماندهی خشکی پزی‌ها تصریح کرد: مباحث بهداشتی و نظام‌مند شدن سهمیه آرد آنها مورد بحث قرار گرفت تا نانی که عرضه می‌شود از لحاظ بهداشتی و کیفیت مورد تایید باشد.

معاون استاندار درباره کمک‌های فنی و اعتباری به نانوایی‌های پدافندی افزود: در این خصوص تدابیر لازم برای به حداقل رسیدن مشکلات در زمان‌های بحران اندیشیده شد.