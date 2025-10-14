پخش زنده
وقتی نسیم شیراز با اشعار سعدی و حافظ همآواز میشود، «ایران جان» به رنگ نور و نوای فرهنگ و اقتصاد میدرخشد؛ جشنی که سرزمین نخبگان را به جهانیان معرفی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در دل ایران کهن، جایی که تاریخ و فرهنگ در هم تنیدهاند و هنر در هر کوچه و خیابانش جاری است، استان فارس با تمام شکوه و عظمت خود به صحنه رویداد فرهنگی ـ اقتصادی «ایران جان» وارد شده است. جشنی که نهتنها جلوهای از تمدن دیرپای این سرزمین است بلکه فرصتی برای معرفی ظرفیتهای بینظیر علمی، فرهنگی و اقتصادی این استان تاریخی به سراسر کشور و جهان به شمار میرود.
همزمان با هفته بزرگداشت حافظ شیرازی، این رویداد باشکوه در فارس با شعار «فارس، سرزمین دین، حماسه و هنر» در حال برگزاری است. این برنامه در قالبهای متنوعی از جمله مستند، تولیدات کوتاه و محافل حافظخوانی، گرامیداشت مفاخر و مشاهیر بزرگی، چون ملاصدرا و میزای شیرازی را در دستور کار خود دارد و نشان میدهد که چگونه این دیار مهد علم و ادب، هنوز هم چراغی روشن بر راه فرهنگ و هنر ایران است.
سعید پرورزی، خبرنگار صدا و سیمای فارس در گفتوگو با خبر صدا و سیمای مهاباد، به تشریح ابعاد مختلف این رویداد پرداخت و گفت: همزمانی برگزاری «شیراز اکسپو» با «ایران جان»، بستری فراهم کرده تا علاوه بر معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تمدنی، توانمندیهای اقتصادی، سرمایهگذاری و صنایع تبدیلی در شهرستانهای ۳۷ گانه استان فارس به نمایش گذاشته شود.
این رویداد که میزبان نمایندگان تجاری ۲۰ کشور جهان است، با تمرکز بر معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و پیگیری مطالبات کلان استان و مردم، چشماندازی نو برای توسعه همهجانبه فارس ترسیم میکند.
رویداد ملی ایران جان با شعار فارس سرزمین دین، حماسه و هنر تا ۲۵ مهر به معرفی ظرفیتها و چالشهای این استان به عرصههای مختلف رادیو و تلویزیون میپردازد. رویدادی که نشان میدهد چگونه فرهنگ و اقتصاد در هم آمیخته و دست در دست هم، مسیر توسعه و اعتلای ایران عزیز را رقم میزنند.