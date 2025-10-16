پخش زنده
در نیمه نخست سال جاری بیش از ۲۱۱۰ تن کود کشاورزی تأمین و در بین کشاورزان شهرستان شاهیندژ توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به عملکرد نیمسال نخست در شهرستان شاهیندژ اظهار داشت: در این شهرستان طی ششماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۲۱۱۰ تن انواع کود شیمیایی شامل کودهای ازته ۱۸۶۲ تن -فسفاته ۱۳۸ تن وپتاسه ۱۱۰ تن میان بهرهبرداران بخش کشاورزی توزیع شده است.
مظلومی افزود: شاهیندژ با دارا بودن اراضی زراعی در مناطق دشت و کوهستانی، از ظرفیتهای بالایی در تولید محصولات کشاورزی برخوردار است. تأمین بهموقع نهادهها نقش مهمی در افزایش بهرهوری و پایداری تولید دارد.
وی با اشاره به تعامل کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان گفت: فرآیند تأمین و توزیع کود در شاهیندژ با رعایت اصول فنی و نظارت مستمر انجام شده و رضایت بهرهبرداران را به همراه داشته است.
مظلومی در پایان تأکید کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، شاهیندژ را بهعنوان یکی از مناطق فعال در حوزه کشاورزی در نظر گرفته و تأمین نهادههای مورد نیاز این منطقه را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.