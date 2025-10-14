اعضای شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی، پس از بررسی کارشناسی گزارش و بسته سیاستی ستاد تعلیم و تربیت با موضوع عدالت آموزشی و تقویت مدارس عادی دولتی، تصویب کردند این بسته برای نهایی‌سازی و اجرا به شورای‌ عالی آموزش و پرورش ارسال شود.

ارسال بسته سیاستی ستاد تعلیم و تربیت به شورای‌ عالی آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی، عصر روز سه‌شنبه به ریاست آقای پزشکیان برگزار شد.

در این نشست، «گزارش و بسته سیاستی ستاد تعلیم و تربیت شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی» با موضوع عدالت آموزشی و تقویت مدارس عادی دولتی، بررسی و درباره آن، تبادل نظر شد.

اعضای شورا پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی، تصویب کردند که این بسته سیاستی برای نهایی‌سازی و اجرا به شورای‌ عالی آموزش و پرورش ارسال شود.

همچنین، راهبرد‌ها و اقدامات ملی و تقسیم کار دستگاهی در حوزه پیشگیری فرهنگی و اجتماعی از مصرف دخانیات در کشور، نهایی شد و به تصویب اعضای شورا رسید.

در بخش دیگری از نشست، با هدف تکریم نماد ملی کشور، پیشنهاد تعیین روز پرچم جمهوری اسلامی ایران، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس و دانشگاه‌ها به عنوان یک روز ملی در تقویم رسمی کشور، مطرح و به تصویب نهایی شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی رسید.

همچنین در این نشست، ترکیب هیئت امنای بنیاد ملی پویانمایی، تکمیل شد و اعضای جدید آن با رأی نهایی اعضای شورا تعیین شدند.