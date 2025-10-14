به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این نشست، سید قاسم موسوی، فرماندار دشت آزادگان با اشاره به نقش آفرینی دانشگاه‌ها و مراکز علمی گفت: همکاری مشترک مسئولان با هدف تثبیت دانشگاه و‌تامین نیاز‌های دانشجویان از جمله خوابگاه و نوسازی دانشگاه یک ضرورت است.

مجید داغری نماینده مردم شهرستان‌های دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی از دانشگاه به عنوان اعتبار علمی و فرهنگی یک شهرستان یاد کرد و افزود: جهت جذب اعتبارات مورد نیاز دانشگاه‌ها از همه ظرفیت‌ها بهره خواهیم برد.

در این نشست روسای دانشگاه‌های صنعتی شهدای هویزه و آزاد اسلامی سوسنگرد به بیان مشکلات این واحد‌های دانشگاهی پرداختند و خواستار رفع این مشکلات شدند.