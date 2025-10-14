به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سلیمی مدیر حج و زیارت استان در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ با بیان اینکه ظرفیت تخصیصی به استان به میزان قابل توجهی خالی مانده است.،اعلام کرد: در صورت عدم استقبال کافی، ظرفیت موجود به استان‌های دیگر اختصاص یافته و تعداد کاروان‌های استان کاهش خواهد یافت.

سلیمی افزود: ما شاهد نظام کاروان‌های کمتری خواهیم بود اگر هم استانی ها ثبت‌نام نکنند؛ در حالی که حداکثر ظرفیت استان در ۱۰ سال اخیر هزار و ۲۰۰ نفر بوده است.

مدیر حج و زیارت استان گفت: فردا دارندگان قبوض ۳۰ آبان ۸۶ و روز شنبه هم دارندگان قبوض ۳۰ آذر ۸۶ می‌توانند از طریق آدرس my.haj.ir به صورت برخط ثبت‌نام یا به دفاتر زیارتی استان مراجعه کنند.

سلیمی گفت: مبلغ پیش‌ثبت‌نام ۲۰۰ میلیون تومان است.

مدیر حج و زیارت استان، تاریخ اعزام حجاج استان را تقریباً از اواسط اردیبهشت ماه سال آینده پیش‌بینی کرد.

وی همچنین بر اهمیت پر شدن سریع ظرفیت‌ها برای تخصیص کاروان‌های بهتر و زوجی تأکید کرد.