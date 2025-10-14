پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان در نشست اعضای شورای قضایی استان گفت: عملکرد اداره کل بازرسی در حوزه پیشگیری و گزارش دهی تخلفات، قابل ستایش است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،حجتالاسلام حمیدی تاکید کرد: سازمان بازرسی حسن اجرای قوانین در دستگاههای اداری و حتی نیروهای مسلح را بر عهده دارد و محاکم قضایی استان باید به پروندههایی که از این نهاد به دادگاهها و دادسراها ارجاع میشوند به صورت سریع و صحیح رسیدگی کنند.
وی افزود: سازمان بازرسی هم باید وظیفه پیشگیرانه خود را با آموزشهای لازم به مدیران، تقویت کند تا از سرمایه سوزی و اتلاف بیت المال جلوگیری شود.
در این نشست دادخدا سالاری بازرس کل استان هم گفت: اداره کل بازرسی استان هم برای مقابله با تخلفات نیازمند همکاری سایر دستگاهها است.