عملیات ساخت بخش جدید آی سی یو با ظرفیت ۱۸ تخت و استاندارد‌های جهانی در بیمارستان امام خمینی مهاباد آغاز شد؛ طرحی که تا بهار آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، عملیات ساخت بخش جدید آی سی یو بیمارستان امام خمینی مهاباد با وسعت زیربنای حدود ۶۶۰ متر مربع و ظرفیت ۱۸ تخت بستری و یک تخت ایزوله آغاز شد.

این طرح که با حمایت یکی از خیران مهابادی اجرا می‌شود، از استاندارد‌های جهانی پیروی می‌کند و شامل سالن کار، اتاق مرکزی UPS جهت تامین برق اضطراری است که امکان ادامه فعالیت دستگاه‌ها را حتی در صورت قطعی برق فراهم می‌کند.

جمال حلاج‌زاده، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان، اظهار داشت: بخش جدید آی سی یو دارای تجهیزات پیشرفته بوده و به منظور ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش ظرفیت مراقبت‌های ویژه طراحی شده است.

محمد صادق امیر عشایری، فرماندار ویژه مهاباد، با اشاره به اهمیت این طرح گفت: با پیگیری‌های مستمر نماینده شهرستان و مجموعه وزارت بهداشت، اعتبار ۴۰ میلیارد تومانی برای ساخت و تجهیز این بخش در نظر گرفته شده است که در ابتدای طرح ۵ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

علیرضا حسینی، مسئول اداره درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، نیز با بیان وضعیت فعلی بخش‌های ویژه شهرستان افزود: هم‌اکنون ۳۵ تخت ویژه در بیمارستان امام خمینی فعال است که شامل ۱۵ تخت ICU، ۸ تخت CCU، ۸ تخت و ۴ تخت PICU برای مراقبت‌های ویژه کودکان و نوزادان می‌شود. با ضریب اشغال نزدیک به ۸۰ درصد، نیاز به توسعه و به‌روزرسانی تجهیزات این بخش‌ها کاملا احساس می‌شود.

مسئولان بهداشت و درمان شهرستان اعلام کردند در صورت تامین اعتبار لازم، بخش جدید آی سی یو بیمارستان امام خمینی مهاباد تا بهار سال آینده آماده بهره‌برداری خواهد بود که این امر به تسریع روند درمان بیماران و ارتقای سطح خدمات درمانی در منطقه کمک شایانی خواهد کرد.