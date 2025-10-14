به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: زنده یاد محمدحسین شریفی‌نیا افسر ۳۸ ساله فراجا، اهل کهنوج ، دچار خونریزی مغزی شده بود و با تصمیم انسان‌دوستانه خانواده‌اش به یک بیمار نیازمند کبد، جان دوباره خواهد بخشید.

دکتر شهراد تاج الدینی افزود: وی در بیمارستان راضیه فیروز کرمان بستری بود که پس از انتقال به بیمارستان شهید باهنر ۱۵ مهربه بخش آی سی یو سه منتقل وبا تلاش‌های کادر درمان بیمارستان باهنر کرمان مرگ مغزی وی تایید شد و با نیک اندیشی خانواده، برداشت عضو کبد به منظور اهدای عضو در بیمارستان شهید باهنر کرمان انجام شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: با رضایت اهدای عضو از خانواده بیمار، شامگاه دوشنب کبدافسر فراجا برای اهدا به بیمارستان شیراز ارسال شد تا به بیماران نیازمند پیوند زده شود.

با هشتمین اهدای عضو امسال، تاکنون ۲۳۹ اهدای عضو در کرمان انجام شده است.