به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت روز حافظ، همایش بزرگ حافظ و زندگی در سالن سینما نفت بولینگ با حضور استادان، حافظ شناسان، اصحاب فرهنگ و قلم و قرش‌های مختلف مردم برگزار شد.

دکتر اسماعیل آذر از استادان زبان و ادبیات فارسی کشور در سخنانی با اشاره به مضامین اشعار حافظ بر معرفی هر چه بیشتر این شاعر نامی ایران زمین به نسل جوان تاکید کرد.

برکزاری مشاعره، حافظ خوانی و غزل سرایی و اجرای زنده موسیقی سنتی از جمله برنامه‌های همایش حافظ و زندگی بود.