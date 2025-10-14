تعداد ۶ دستگاه ماینر که به صورت غیرقانونی در یک واحد مسکونی از برق استفاده می‌کردند، شناسایی و توقیف شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بازرسی مشترک کارشناسان دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم با همکاری عوامل انتظامی کلانتری ۲۰، موفق به کشف و جمع آوری این تجهیزات شدند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت: دستگاه‌های مذکور بدون اخذ مجوز قانونی و از طریق اتصال غیرمجاز به شبکه توزیع برق فعالیت داشتند که بلافاصله توقیف و پرونده‌ای جهت رسیدگی تشکیل شد.

یوسف صادقی از هم استانی‌های گرامی خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت‌های مشابه، موضوع را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا از طریق پایگاه اینترنتی www.tavanir.org.ir/samaat اطلاع‌رسانی کنند.

صادقی همچنین با اشاره به طرح پرداخت پاداش به گزارش دهندگان استخراج غیرمجاز رمزارز افزود: افرادی که اطلاعات مستند درباره استفاده غیرقانونی از دستگاه‌های ماینر ارائه دهند، متناسب با ارزش گزارش خود، از یک تا دویست میلیون تومان پاداش نقدی دریافت خواهند کرد.