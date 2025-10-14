در جلسه مشترک معاون اول قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور، بخشی از مشکلات پزشکی قانونی در حوزه نیروی انسانی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جلسه مشترک حجت الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه و محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور که سه شنبه ۲۲ مهر برگزار شد، بخشی از مشکلات پزشکی قانونی در حوزه نیروی انسانی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در این جلسه به مشکلات این سازمان در حوزه نیروی انسانی و به ویژه نیرو‌های تخصصی اشاره کرد و خواستار همراهی دولت و قوه قضائیه در رفع مشکلات این سازمان شد.

مواردی همچون کمبود نیروی انسانی تخصصی، مشکلات مربوط به نگهداشت نیروی انسانی، صعوبت کار در پزشکی قانونی و پرداختی محدود به پزشکان و کارکنان و تفاوت فاحش میان دریافتی پزشکان سازمان و سایر دستگاه‌ها از جمله موضوعات مطرح شده از سوی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بود.

در این جلسه برخی وزرای دولت از جمله امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری و روسای سازمان‌های تابعه قوه قضائیه از جمله ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند.