کشت پاییزه گندم در مهاباد با بهرهگیری از ۳۰۰ دستگاه ردیفکار آغاز شده و کشاورزان روستای دریاس در کارگاههای آموزشی ویژه، مهارت استفاده بهینه از این تجهیزات را فرا میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، کشت پاییزه گندم در اراضی کشاورزی شهرستان مهاباد با استفاده از حدود ۳۰۰ دستگاه ردیفکار در حال انجام است و کشاورزان روستای دریاس برای بهرهبرداری بهینه از این تجهیزات در کارگاههای آموزشی شرکت کردند.
حاج محمود مامندی، از کشاورزان قدیمی منطقه، به سختیهای کشت سنتی اشاره کرده و میگوید: شیوههای قدیمی کاشت هم زمانبر بود و هم بازدهی کمتری داشت، اما توسعه ماشینآلات کشاورزی این مشکلات را کاهش داده است.
در روستای دریاس، به منظور ارتقای دانش و تنظیم فنی ادوات مکانیزه، کارگاههای آموزشی برگزار شده که نقش مهمی در انتقال یافتههای علمی به بهرهبرداران ایفا میکند.
بر اساس اعلام مسئولان، از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ۱۷۲ کارگاه و کلاس آموزشی در ۵ دهستان شهرستان مهاباد با هدف آشنایی کشاورزان با علوم نوین کشاورزی برگزار شده است.
استفاده گسترده از ماشینآلات و آموزشهای مستمر، نویدبخش افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت کشت پاییزه گندم در این منطقه است.