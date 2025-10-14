به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، در این همایش، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تولید به روش «تولید بدون کارخانه» بررسی شد و حاضران با آخرین روند‌ها و تجربیات موفق در این زمینه آشنا شدند.

به گفته موسی احمدزاده، دبیر این همایش، «تولید بدون کارخانه» یکی از بهترین شیوه‌های نوین سرمایه‌گذاری در بخش تولید است؛ چرا که با استفاده از ظرفیت‌های خالی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، بهره‌وری و بازدهی واحد‌های صنعتی را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

در بخش آموزشی این همایش نیز، چند کارگاه و برنامه آموزشی تخصصی در زمینه مدل‌های مشارکت، نحوه عقد قرارداد‌های تولید بدون کارخانه و روش‌های تأمین مالی برگزار شد.