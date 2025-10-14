پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راهور استان یزد: راکب موتورسیکلت بر اثر برخورد با پل در شهر یزد جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار گفت: در ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه و در پی وقوع تصادف در زیرگذر میدان امام علی شهر یزد، ماموران پلیس راهور در محل حادثه حاضر شدند.
وی افزود: ماموران پلیس مشاهده کردند یک دستگاه موتورسیکلت با دهانه پل حجاب برخورد کرده و راکب ۲۵ ساله موتورسیکلت به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.
رئیس پلیس راهور استان یزد اظهار داشت: کارشناسان پلیس راهور، علت این حادثه را عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه بیان کردهاند.