به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار گفت: در ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه و در پی وقوع تصادف در زیرگذر میدان امام علی شهر یزد، ماموران پلیس راهور در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: ماموران پلیس مشاهده کردند یک دستگاه موتورسیکلت با دهانه پل حجاب برخورد کرده و راکب ۲۵ ساله موتورسیکلت به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.

رئیس پلیس راهور استان یزد اظهار داشت: کارشناسان پلیس راهور، علت این حادثه را عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه بیان کرده‌اند.