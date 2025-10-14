برگزاری جشنواره حافظ خوانی در بین مدارس سراب
اولین جشنواره حافظ خوانی در بین مدارس شهرستان سراب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،اولین جشنواره حافظ خوانی با هدف ترویج خوانش آثار خواجه محمد حافظ شیرازی و تعامل فرهنگی و هنری بین دبیران ادبیات و دانش آموزان به همت مدیریت آموزش و پرورش در سالن اجتماعات مهر بازنشستگان سراب برگزار شد.
در این مسابقه ۵۵ معلم و ۳۰ دانش آموز از مدارس مقطع متوسطه اول و دوم با هم رقابت کردند.
بر اساس رای هیئت داوران از بین دبیران لعیا فرهمند و از بین دانش آموزان مائده بیگ زاده و مهدی رزاقی رتبه اول را کسب کردند.
اجرای موسیقی سنتی و خوشنویسی اشعار خواجه حافظ شیرازی توسط هنرمندان از دیگر برنامههای این جشنواره بود.