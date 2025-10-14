به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،اولین جشنواره حافظ خوانی با هدف ترویج خوانش آثار خواجه محمد حافظ شیرازی و تعامل فرهنگی و هنری بین دبیران ادبیات و دانش آموزان به همت مدیریت آموزش و پرورش در سالن اجتماعات مهر بازنشستگان سراب برگزار شد.

در این مسابقه ۵۵ معلم و ۳۰ دانش آموز از مدارس مقطع متوسطه اول و دوم با هم رقابت کردند.

بر اساس رای هیئت داوران از بین دبیران لعیا فرهمند و از بین دانش آموزان مائده بیگ زاده و مهدی رزاقی رتبه اول را کسب کردند.

اجرای موسیقی سنتی و خوشنویسی اشعار خواجه حافظ شیرازی توسط هنرمندان از دیگر برنامه‌های این جشنواره بود.