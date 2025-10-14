به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، عملیات آسفالت و بهسازی معابر روستایی مهاباد با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجراست و انتظار می‌رود تا پایان سال بیش از ۲۰ روستا از این طرح بهره‌مند شوند.

هم‌اکنون عملیات آسفالت‌ریزی در روستای قالوی زندان از بخش خلیفان با پوشش حدود ۵ هزار متر مربع از کوچه‌ها و معابر این روستا در جریان است.

قالوی زندان، روستایی در ۶۵ کیلومتری مهاباد که سال‌ها با کوچه‌ها و معابر خاکی دست و پنجه نرم می‌کرد، حالا با صدای غلتک‌ها و بوی قیر داغ حال و هوایی تازه گرفته است. اهالی روستا که خاطرات سخت روز‌های بدون آسفالت را در ذهن دارند، با امید و رضایت، چرخ توسعه را در روستایشان می‌بینند.

سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مهاباد اعلام کرد: با پایان عملیات آسفالت در قالوی زندان، طرح بهسازی معابر روستای پایین دره آغاز خواهد شد تا روند توسعه و رفاه در مناطق روستایی ادامه یابد.