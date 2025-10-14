یک مجتمع بزرگ دامداری در بخش بهمن ابرکوه با دارا بودن هزار و ۵۰۰ گاو شیری و چهار هزار و ۵۰۰ دام سبک، روزانه ۲۲ تن شیر و سالانه ۴۰۰ تن گوشت قرمز تولید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مرحله اول این دامداری از سال ۱۴۰۰ آغاز به کار کرد. ظرفیت طراحی شده برای این مجموعه نگهداری ۲ هزار گاو شیری و ۱۰ هزار دام سبک است.

در نخستین مرحله حدود هزار و ۵۰۰ گاو شیری و چهار هزار و ۵۰۰ دام سبک نگهداری می‌شوند. دام‌های سنگین این مجموعه از نژاد‌های شیرده هستند که موجب شده روزانه ۲۲ تن شیر را تولید کنند.

دام‌های سبک نیز از نژاد افشاری هستند که با اصلاح نژاد موجب چند قلوزایی این دام‌ها شده است.

حاصل فعالیت این مجموعه در حال حاضر تولید روزانه ۲۲ تن شیر و ۴۰۰ تن گوشت قرمز است که با اجرای طرح توسعه و تکمیل ظرفیت آن، تولید شیر به ۸۰ تن و گوشت به هزار و ۱۰۰ تن خواهد رسید.