به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، با وجود کیفیت جهانی کُرک «بز نژاد راینی»، به علت نبود دستگاه‌های ریسندگی مناسب، این الیاف گران‌بها به جای تبدیل شدن به پوشاک در داخل، از طریق دلالان خریداری و به صورت خام از کشور خارج می‌شود؛

کرمان دومین استان عشایر نشین ایران است که این قشر سالانه بیش از ۴۰۰تن کرک تولید می‌کنند.

کرک رائینی مرغوبترین این نمونه هاست که به علت طول ألیاف بلندش کشور‌های مختلفی به ویژه چین مشتری آن است، اما آنچه که عشایررا نگران کرده ؛خام فروشی این محصول و سودی است که نصیب استان‌ها برای موکشی و صادرات می شود.

تنها کارخانه فرآوری موکشی دستی کرک در جنوبشرق کشور در شهرستان بافت برخلاف تمامی امکانات و زیرساخت‌ها همچنان در سایه حضور دلالان خارجی تعطیل است و طلای سفیدی که دسترنج عشایر است به راحتی خریداری و در خارج از کشور فرآوری و با ارزشی چند برابری و سودی غیر قابل مقایسه باخام فروشی وارد بازار‌های هدف می شود.