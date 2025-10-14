به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مسئول جهاد کشاورزی بخش بیرانوند گفت: در بخش بیرانوند حدود هزار هکتار درخت گردو وجود دارد که پیش بینی می‌شود از هر هکتار بین ۲ونیم و ۳ونیم تن محصول برداشت شود.

سیاوش بیرانوند با بیان اینکه گردوی بیرانشهر به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی از طعم و مزه بی نظیری برخوردار است افزود: بر این اساس پیش بینی می‌شود امسال ۳۰۰۰تن گردو از باغات بیرانشهر برداشت شود.

وی افزود: برای افزایش ایمنی و تسریع در کاربرداشت کشاورزان بیرانشهری از روش مکانیزه استفاده می‌کنند.

در استان لرستان ۱۵ هزار هکتار باغ گردو وجود دارد که پیش بینی می‌شود ۲۳ هزار تن گردو از این سطح برداشت شود.



