دفتر اطلاع رسانی اسرای فلسطین اعلام کرد در جریان توافق آتش‌بس اخیر در غزه، ۵۰۳ اسیر فلسطینی محکوم به حبس ابد، از زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شهاب نیوز، دفتر اطلاع رسانی اسرای فلسطین تاکید کرد ۵۸۰ اسیر محکوم به حبس ابد در زندان‌های اشغالگران در بازداشت بودند که ۵۰۳ تن از آنها در جریان توافق اخیر آزاد شدند.

این نهاد فلسطینی تاکید کرد: در میان اسرای آزاد شده، ده‌ها اسیر از قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین اسرای فلسطین وجود دارند که شماری از آنها حتی بیش از ۲۵ سال از عمرشان را در زندان‌های رژیم اشغالگر سپری کرده‌اند.

براساس بیانیه دفتر اطلاع رسانی اسرای فلسطین، در میان اسرای آزاد شده، ۴۱ اسیر از اسرای فلسطینی وجود دارند که در جریان توافق تبادل اسرای سال ۲۰۱۱ آزاد شده بودند، اما رژیم صهیونیستی سه سال بعد در سال ۲۰۱۴ آنها را مجددا به اسارت گرفت.

این بیانیه تاکید کرده است: در میان اسرای آزاد شده ۱۳ اسیر از اسرای قبل از پیمان اسلو وجود دارند. با این وجود همچنان ۹ تن از اسرای قبل از این توافق در اسارت رژیم اشغالگر باقی مانده‌اند.

دفتر اطلاع‌رسانی اسرای فلسطین خاطرنشان کرد: با وجود مذاکرات دشوار، رژیم اشغالگر با آزادی اسرای فلسطینی داخل سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ و همچنین رهبران فلسطینی در اسارت مخالفت کرد.

براساس اعلام این نهاد فلسطینی، مجموع اسرای آزاد شده در جریان توافق اخیر ۳۹۸۵ اسیر از اهالی غزه، کرانه باختری، بیت‌المقدس و همچنین سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ است که از جمله آنها ۲۷۱۸ اسیر از نوار غزه وجود دارد که در جریان جنگ دو ساله اخیر توسط اشغالگران به اسارت گرفته شدند.

جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم اسرائیل نیز ظهر جمعه به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیرو‌های اسرائیل در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.

همزمان با آن، خبرنگار الجزیره از گشوده شدن خیابان «الرشید» و آغاز بازگشت آوارگان فلسطینی از مرکز و جنوب نوار غزه به شهر غزه خبر داد.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران شد.