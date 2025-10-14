پیشگیری از وقوع جرائم شکار و صید، اولویت اصلی محیط‌بانان

پیشگیری از وقوع جرائم شکار و صید، اولویت اصلی محیط‌بانان



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما سرتیپ دوم ستاد رضا رستگار در گزارشی عملکرد یگان حفاظت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد و گفت: در این مدت، ۱۰۳۱ پرونده مربوط به متخلفین قبل از اقدام به شکار و صید توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان‌ها تشکیل شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی افزود: استان‌های مازندران، لرستان و فارس بیشترین تعداد پرونده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده تمرکز ویژه ماموران بر پیشگیری از شکار غیرمجاز و جلوگیری از تلف شدن حیات وحش در این مناطق است.

فرمانده یگان حفاظت با بیان اهمیت پیشگیری از وقوع جرم به عنوان شناسایی و ارزیابی خطرات احتمالی و اتخاذ تدابیر لازم، افزود:هدف از پیشگیری، کاهش، محدود کردن و جلوگیری از رشد جرائم است و ماموران یگان حفاظت با آموزش‌های تخصصی، به صورت هوشمندانه مانع از آسیب به تنوع زیستی و گونه‌های جانوری می‌شوند.

در پایان، سردار رستگار از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در مناطق تحت حفاظت، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا نزدیک‌ترین اداره محیط‌زیست گزارش دهند.



