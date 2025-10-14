فرماندار یزد: قیمت نان در یزد افزایش نیافته و به قیمت سابق عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آقایی در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: بخشی از یارانه دولت به نانوایی‌ها پرداخت شده، ولی از پایان خرداد تاکنون واریزی صورت نگرفته و این مساله موجب اعتراض این قشر شده است.

وی افزود: استاندار در حال پیگیری این موضوع از تهران است و قول‌های داده شده تا این مشکلات حل شود. در جلسات با نانوایی‌ها قرار شده نان به قیمت سابق عرضه شود و از صبوری آنان تقدیر و تشکر می‌کنیم.

فرماندار یزد درباره قیمت نان تصریح کرد: تافتون تنوری سنتی به قیمت سه هزار و ۸۰۰ تومان بوده و این اجازه را به نانوایی‌ها دادیم که نان را به صورت دو چانه‌ای عرضه کنند و بر این اساس در برخی نانوایی‌ها ۷ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش می‌رسد که ناشی از افزایش وزن آن است.

آقایی اظهار داشت: شهروندان در صورت مشاهده تخلف می‌توانند با شماره ۱۲۴ تماس گرفته و اعتراض خود را ثبت کنند.