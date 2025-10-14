رئیس‌جمهور ونزوئلا با اشاره به توافق اخیر میان کشور‌های ضامن برای توقف حملات رژیم صهیونیستی به فلسطین، تأکید کرد: صلح واقعی زمانی محقق می‌شود که عدالت در غزه برقرار شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در برنامه تلویزیونی خود "با مادورو" درباره توافق اخیر میان آمریکا، مصر، ترکیه و قطر برای پایان دادن به تجاوزات اسرائیل علیه فلسطین گفت: امیدوارم این فقط یک توافق دیگر نباشد؛ بلکه باید عدالت اجرا شود و بازسازی این منطقه و به رسمیت شناختن کامل دولت فلسطین در دستور کار قرار گیرد.

رئیس‌جمهور ونزوئلا با تأکید بر ضرورت بازسازی کامل غزه و تضمین کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی برای دولت فلسطین افزود: این توافق باید به رسمیت شناختن کامل دولت و حاکمیت فلسطین در سازمان ملل و تشکیل یک دولت منتخب از سوی مردم فلسطین منجر شود.

وی با اشاره به تلفات گسترده انسانی در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی گفت: بیش از ۶۵ هزار نفر در این حملات کشته شده‌اند که بیش از ۲۵ هزار نفر از آنان کودک هستند و ۹۵ درصد خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های فلسطین نابود شده است.

نیکلاس مادورو، اعلام کرد: دولتش بیانیه‌ای رسمی صادر کرده و از جامعه جهانی خواسته است به بسیج عمومی برای حمایت از مردم فلسطین ادامه دهند تا این توافق به صلحی واقعی منتهی شود.

وی هشدار داد: اگر چنین نشود، چرخه تکراری "توافق – کشتار" ادامه پیدا خواهد کرد.

مادورو در پایان با اشاره به نقش افکار عمومی جهانی در تغییر روند تحولات گفت: فشار ملت‌ها و اعتراضات میلیونی در شهر‌های مختلف جهان حتی آمریکا، مسیر این توافق را تغییر داد و اکنون زمان آن است که عدالت برای فلسطین محقق شود.