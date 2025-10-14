به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم مقاومت گلساپوش یزد در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور میزبان شهرداری بندرعباس بود که موفق شد این تیم را شکست دهد.

عظیم پزشک، داود شکری (۲ گل) و امیرمحمد موسوی گل‌های مقاومت گلساپوش را به ثمر رسانده تا این دیدار با نتیجه چهار بر دو به سود یزدی‌ها پایان یابد.

اما چادرملوی اردکان که به بندرعباس رفته بود، حرفی برای گفتن نداشت و با نتیجه چهار بر یک مقابل میزبان خود یعنی فولاد هرمزگان شکست خورد.

تک گل اردکانی‌ها را سید امین میرحسینی از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.