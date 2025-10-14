پخش زنده
پس از ۲ نشست عمومی، اولین نشست موضوعی اعضای مجمع کارآفرینان ایران با رئیس جمهور، برای ارائه گزارش نشستهای ۴ کارگروه انرژی، مالیاتی، پولی - بانکی و ارزی که با حضور مشترک اعضای این مجمع و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط تشکیل شده بودند، در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پس از برگزاری دومین نشست تعدادی از اعضای مجمع کارآفرینان ایران با آقای مسعود پزشکیان در تاریخ ۲۷ شهریور و پیشنهاد تشکیل کارگرو های تخصصی مشترک با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و اعضای این مجمع و ارائه نتایج نشستهای آن به دولت که از سوی رئیس جمهور مطرح شد، پیش از ظهر امروز سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴، اولین نشست موضوعی اعضای این مجمع با پزشکیان برای ارائه گزارش نشستهای ۴ کارگروه انرژی، مالیاتی، پولی و بانکی و ارزی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
آقای پزشکیان پس از گوش سپردن به مطالب و پیشنهادات مطرح شده در گزارش این ۴ کارگروه، ضمن قدردانی از زحمات تهیهکنندگان این گزارشها و پیشنهادات ارائه شده و نیز تلاشهای مسئولان اجرایی که جلسات کارگروهها را برگزار کردهاند، اظهار داشت: بر عهدی که با شما بستم، پایبند هستم؛ تمام توان خود را برای حل مشکلات پیشروی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به کار گرفتهام.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت جدی گرفتن برگزاری نشستهای کارگروههای تخصصی با مشارکت دستگاههای اجرایی مرتبط و نمایندگان مجمع، افزود: با وجود مطالبی که در خصوص تعلل در ترخیص پنلهای خورشیدی مطرح شد، باید بگویم در یکسال گذشته وقت و توان زیادی برای تسهیل و تسریع مسیر توسعه نیروگاههای خورشیدی صرف کردهایم و امیدوارم هر چه زودتر ناترازی در حوزه برق برطرف شود.
آقای پزشکیان بر ضرورت توجه توأمان به مدیریت مصرف بهینه در کنار تلاش برای افزایش ظرفیت تولید برق تاکید و تصریح کرد: باید با کمک گرفتن از همه ظرفیتها، از مراجع اجتماعی مثل مساجد و سمنها گرفته تا رسانهها و بخشنامههای اداری و ابتکارات فردی و مدیریتی، تلاش کنیم که حداقل ۱۰ درصد در مصرف انرژی و برق صرفهجویی کنیم.
رئیس جمهور همچنین به اقدامات دولت برای تسهیل مسیر تعاملات و تبادلات اقتصادی بینالمللی کشور، به ویژه با همسایگان اشاره کرد و گفت: امروز علاوه بر ظرفیت همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مسیر همکاریهای اقتصادی و تجاری با عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه و دیگر همسایگان تسهیل شده و تجار و فعالان اقتصادی میتوانند از این بسترها بهره مناسب ببرند.
آقای پزشکیان همچنین بر ضرورت برگزاری مستمر و منظم جلسات کارگروهها، ترجیحا به شکل هفتگی و ارائه گزارش آن به خود به شکل ماهانه تاکید کرد.
اعضای مجمع کارآفرینان ایران، نمایندگان بنگاههای بزرگ و پیشران اقتصادی هستند که به پیشنهاد رئیس جمهور و با مشارکت دستگاههای اجرایی، ۱۰ کارگروه در موضوعات ارزی، پولی و بانکی، تجارت، مالیات، سرمایهگذاری، ارز، لجستیک و حمل و نقل، تامین اجتماعی و گمرکی برای احصا و پیگیری رفع مشکلات تشکیل دادهاند.
همچنین پیرو درخواست اعضای مجمع کارآفرینان ایران در دو نشست قبلی ایشان با رئیس جمهور، برای طرح مستقیم دغدغهها و نظرات خود با رئیس محترم قوه قضائیه، پیش از این نشست، حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، به دعوت و پیشنهاد رئیس جمهور، نشستی جداگانه با جمعی از اعضای مجمع داشت و ضمن گوش سپردن به نظرات و دغدغههای آنان، از پیشنهاد پزشکیان برای برگزاری منظم این گونه نشستهای کارآفرینان و فعالان اقتصادی با سران یا نمایندگان عالی سه قوه استقبال کرد.